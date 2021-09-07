Задержан бывший генпрокурор Армении

Армянские СМИ и телеграмм-каналы радостно тиражируют новость: в ту часть Карабаха, где временно размещены российские миротворцы, пожаловала госпожа Элени Теохарус, экс-глава группы дружбы с Арменией в Европарламенте, а сегодня — руководитель группы дружбы с «Арцахом» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az) , то есть с ханкендинскими сепаратистами, в парламенте греческого Кипра.

Свою «программу» госпожа Теохарус отрабатывает старательно. И размещает в соцсетях слезливые посты в стиле ««Арцах» вторая Газа на Кавказе», «прошу вашего вклада в борьбу за спасение народа «Арцаха» на земле их отцов», «этого требуют тысячи выкопанных могил восемнадцатилетних» и т.д.

Насчёт параллелей с Газой, террористическим анклавом, откуда регулярно наносятся удары по жилым кварталам городов на юге Израиля, спорить не будем. Тем более что Армения до 44-дневной войны активно переселяла на оккупированные азербайджанские земли профессиональных террористов. Что, впрочем, не мешает той же госпоже Теохарус старательно стращать аудиторию мифическими «джихадистами из Талибана», которых такой-сякой Азербайджан будто бы намерен расселить в Агдаме.

Здесь, конечно, наличествуют серьёзные вопросы к российским миротворцам: каким образом госпожа Теохарус смогла миновать их посты и попасть в вожделенный Ханкенди? Тем более что она не является гражданкой ни Азербайджана, ни России, ни Армении?

Радость местной аудитории, честно говоря, понятна — сегодня любой заезжий гость воспринимается как эпохальное событие. Только вот напоминает все происходящее «классику жанра» времён начала ХХ века с объявлениями на афишных тумбах где-нибудь в заштатном местечке: «Сегодня наш городок посетила своим визитом прима парижской оперы! Только один концерт! Спешите приобрести билеты!» И ни слова о том, что приехала на самом деле певичка из столь же заштатного городка — ну каким ветром может занести в захолустье настоящую «приму»?

Вот и сегодня на фоне попыток выдать приезд госпожи Теохарус за «эпохальную победу на европейской дипломатической арене» все же не стоит забывать о реалиях. Сия дама уже давно известна своим активным сотрудничеством с армянским лобби. Сначала она организовывала «гуманитарные миссии» в оккупированный Карабах, затем, уже в качестве депутата Европарламента, принимала участие во многих антиазербайджанских акциях, в том числе проводимых армянским лобби в Бельгии. Наконец, не секрет, что ранее вышеупомянутая госпожа еврозаконодатель уже побывала в тогда оккупированном Карабахе. Словом, не та персона и не тот случай, чтобы бросать чепчики в воздух.

Другой вопрос — позиция властей греческого Кипра.

А вот тут есть тонкости. Навести мосты с отдельными депутатами армянскому лобби удаётся во многих парламентах мира. Но вот на Кипре подобные вояжи укладываются в мейнстрим. В самом деле, у греческого Кипра давняя и нежная дружба с Арменией на почве взаимной ненависти к Турции. И вот ради этого власти греческого Кипра готовы встраиваться в самые отчаянные и низкопробные авантюры. Достаточно вспомнить, какую бурную деятельность развернули власти этого небольшого государства во время 44-дневной войны, пытаясь создать проблемы для Азербайджана на самых разных «площадках», от ПАСЕ до ЕС. Впрочем, создавать проблемы для Азербайджана в Евросоюзе и Европарламенте представители греческого Кипра вовсю старались и до войны. Более того, такая тюркофобия и азербайджанофобия распространялась даже на неолитические мероприятия — достаточно вспомнить, какие провокации устраивались против азербайджанских футбольных клубов во время матчей на Кипре. Ну и, конечно же, определенную пищу для размышлений даёт та свобода рук, которой обладает на греческом Кипре местная армянская диаспора, где то собирают деньги в «помощь карабахским братьям», то устраивают шумные акции в поддержку, то еще что-нибудь.

На Южном Кипре могут, конечно, вспомнить в качестве ответного аргумента визит азербайджанских парламентариев в Турецкую Республику Северного Кипра. Но, во-первых, перманентная антиазербайджанска истери продолжается на юге «острова Афродиты» уже не один десяток лет, так что не надо путать причину со следствием. А во-вторых, и «в-главных», перед тем, как громко протестовать и стучать лысиной по паркету, греко-кипрским властям лучше бы умерить пыл своих депутатов вроде госпожи Теохарус.

А тем армянским СМИ и телеграмм-каналам, которые сегодня восторженно «шерят» ее твиты, лучше повнимательнее проанализировать новостную ленту и понять простую вещь: отношения Азербайджана со странами ЕС и с Евросоюзом как институтом развиваются, и южно-кипрские истерики позволили здесь «выпустить пар», подправили, возможно, чьё-то финансовое благополучие, но вот на реальные тренды не повлияли. И не повлияют. Просто потому, что ни международное право, ни общеевропейские интересы никто не отменял.

Нурани