Ким Чен Ын решил провести военный парад

7 сентября, 10:46


КНДР ведет подготовку к военному параду, который, вероятно, состоится в столице страны на этой неделе, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на собственные военные источники.

Парад, посвященный очередной годовщине основания государства, которая отмечается 9 сентября, с большой степенью вероятности состоится в четверг. Не исключено, что мероприятие пройдет поздним вечером или ночью.

Источники агентства Ренхап полагают, что на параде будет присутствовать лидер КНДР Ким Чен Ын, который в своей речи может озвучить некое послание Сеулу или Вашингтону.

На регулярном брифинге для журналистов представитель комитета начальников штабов ВС Республики Корея полковник Ким Юн Нак подчеркнул, что «разведслужбы Южной Кореи и США, а также военные двух стран всегда пристально следят за подготовкой Севера к крупным мероприятиям, в том числе к военным парадам».

В октябре прошлого года власти КНДР провели в столице крупный парад, в ходе которого продемонстрировали новую межконтинентальную баллистическую ракету, баллистическую ракету подводных лодок (БРПЛ), а также другую продвинутую военную технику.

﻿

Азербайджан и Турция начали военные учения в Лачине. Фотографии

6 сентября, 17:45


В соответствии с соглашением о военном сотрудничестве, заключенном между Азербайджаном и Турцией, в Лачинском районе стартовали совместные тактические учения с боевой стрельбой.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Основной целью учений, проводимых с участием азербайджанских и турецких военнослужащих, является совершенствование взаимодействия и боевого слаживания при проведении боевых операций, в том числе развитие навыков командиров по принятию военных решений и управлению подразделениями.

«Особое внимание уделено повышению навыков использования современной боевой техники и других военных средств в условиях сложного рельефа местности», — заявили в оборонном ведомстве.