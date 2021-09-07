Байден: Вашингтон не собирается в ближайшее время признавать правительство «Талибана»

7 сентября, 10:16

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не собирается в ближайшее время признавать правительство «Талибана» в Афганистане, передает пресс-служба Белого дома, передает «Газета.ру».

Так, журналисты спросили американского лидера о признании режима талибов.

Он ответил, что «до этого еще очень далеко».

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Азербайджан и Турция начали военные учения в Лачине. Фотографии

6 сентября, 17:45


В соответствии с соглашением о военном сотрудничестве, заключенном между Азербайджаном и Турцией, в Лачинском районе стартовали совместные тактические учения с боевой стрельбой.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Основной целью учений, проводимых с участием азербайджанских и турецких военнослужащих, является совершенствование взаимодействия и боевого слаживания при проведении боевых операций, в том числе развитие навыков командиров по принятию военных решений и управлению подразделениями.

«Особое внимание уделено повышению навыков использования современной боевой техники и других военных средств в условиях сложного рельефа местности», — заявили в оборонном ведомстве.