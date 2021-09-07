В России уничтожили зараженные восточной плодожоркой сливы из Азербайджана

Восточную плодожорку выявили в партии свежих слив, поступившей в Московский регион из Азербайджана, сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Москве, Московской и Тульской областям.

«На фитосанитарном контрольном посту, расположенном на складе временного хранения ООО «Фуд Логистик», в ходе карантинного фитосанитарного контроля при досмотре свежей сливы (происхождение — Азербайджан) весом 1,222 тонны был выявлен карантинный для Российской Федерации объект — восточная плодожорка (Grapholita molesta Busck.)» — говорится в сообщении.

Отмечается, что наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений».

«Управлением Россельхознадзора владельцу груза было выдано уведомление о принятии мер в отношении зараженной подкарантинной продукции. Собственником было принято решение об ее уничтожении. В соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации зараженные сливы уничтожены под контролем управления Россельхознадзора», — заключили в пресс-службе.