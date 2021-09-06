Внучка Байдена обручилась

7 сентября, 01:00

Внучка Джо Байдена Наоми Байден объявила о помолвке, выложив в Instagram фотографию со своим бойфрендом Питером Нилом и показав кольцо с бриллиантом.

«Навсегда», — написала 27-летняя внучка президента США, добавив эмодзи в виде сердечка.

Питер Нил опубликовал в соцсети аналогичное фото.

Судя по геотегу, снимок с помолвочным кольцом сделан в Джексон-Хоул, долине между горными хребтами Гро-Вентр и Тетон в американском штате Вайоминг, отмечает «Газета.ру».

Наоми Байден, старшая внучка президента США и дочь его сына Хантер Байдена, встречается с женихом, как предполагает Page Six, около трех лет.

 

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Публикация от NKB (@naomibiden)

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Пакистан гарантирует братскому Азербайджану всемерную поддержку

6 сентября, 21:18

6 сентября в Баку состоялось мероприятие, посвященное Дню обороны Пакистана.

На мероприятии участвовал посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи.

В своем выступлении посол заявил, что 56 лет назад солдаты и офицеры Вооруженных сил проявили беспрецедентную храбрость и профессионализм, предотвратив злые замыслы врага: «День обороны и мучеников страны 6 сентября вошел в историю как символ мужества и патриотизма» (цитата по Report).

Посол также коснулся проблемы Джамму и Кашмира: «Очень важно понимать, что для обеспечения мира в Кашмире нужно содействие обеих сторон. Как говорил премьер-министр Пакистана Имран Хан, если Индия сделает шаг к миру, то Пакистан готов приложить все усилия».

Посол также выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Афганистане: «Надеемся увидеть устойчивое правительство в Афганистане. Надеемся, что в Кабуле будет инклюзивное правление и люди в Афганистане смогут жить в мире и спокойствии… Мы также ценим работу азербайджанского миротворческого контингента в сохранении стабильности в аэропорту Кабула».

«Пакистанцы разделяют радость Азербайджана в связи с победой в 44-дневной Отечественной войне. Наши отношения в сфере безопасности также развиваются. Мы благодарны Азербайджану за поддержку в вопросе Кашмира и всегда готовы поддержать нашу братскую страну», — заявил посол.