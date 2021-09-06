В Армении рухнул показатель естественного прироста населения

7 сентября, 00:16

По предварительным данным Национальной статистической службы Армении (НСС), естественный прирост населения в январе-июле составил лишь 1252 человека. Это  меньше показателя аналогичного периода прошлого года в 1,8 раза. Если же отчетные данные сравнить с показателем января-июля 2019 года, то спад уже составляет почти 2,9 раза. То есть тенденции в динамике естественного прироста носят явно ухудшающийся характер, отмечает армянский интернет-сайт news.am. Наряду с прочим, свою роль сыграло также резкое повышение смертности населения от COVID-19 – свыше 2,3 тыс. случаев в отчетном январе-июле (в аналогичном периоде прошлого года – 0,8 тыс. случаев).

На динамике численности постоянного населения Армении отрицательно сказывается усиливающая эмиграция жителей страны. Приведем один факт. За 2018-2020 года и январь-июнь текущего года гражданство России приняло 103,6 тыс. человек. Из них 21,9 тыс. человек (или же 21% от общего итога) пришлись на январь-июнь текущего года.

Напомним, что в прошлом году гражданство России приняли 30,5 тыс. человек, в том числе в январе-июне – 14,1 тыс. человек. Судя по указанным выше показателям, процесс этот носит явно нарастающий характер. Вполне возможно, что рекорд прошлого года в текущем году будет превзойден. Понятно, что процесс эмиграции одной лишь Россией не ограничивается. Также понятно, что эмигрируют в основном молодые семьи, в числе коих мужчины и женщины репродуктивного возраста. Это грозит непоправимыми негативными последствиями в демографии страны уже в ближайшей перспективе.

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Пакистан гарантирует братскому Азербайджану всемерную поддержку

6 сентября, 21:18

6 сентября в Баку состоялось мероприятие, посвященное Дню обороны Пакистана.

На мероприятии участвовал посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи.

В своем выступлении посол заявил, что 56 лет назад солдаты и офицеры Вооруженных сил проявили беспрецедентную храбрость и профессионализм, предотвратив злые замыслы врага: «День обороны и мучеников страны 6 сентября вошел в историю как символ мужества и патриотизма» (цитата по Report).

Посол также коснулся проблемы Джамму и Кашмира: «Очень важно понимать, что для обеспечения мира в Кашмире нужно содействие обеих сторон. Как говорил премьер-министр Пакистана Имран Хан, если Индия сделает шаг к миру, то Пакистан готов приложить все усилия».

Посол также выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Афганистане: «Надеемся увидеть устойчивое правительство в Афганистане. Надеемся, что в Кабуле будет инклюзивное правление и люди в Афганистане смогут жить в мире и спокойствии… Мы также ценим работу азербайджанского миротворческого контингента в сохранении стабильности в аэропорту Кабула».

«Пакистанцы разделяют радость Азербайджана в связи с победой в 44-дневной Отечественной войне. Наши отношения в сфере безопасности также развиваются. Мы благодарны Азербайджану за поддержку в вопросе Кашмира и всегда готовы поддержать нашу братскую страну», — заявил посол.