В Армении рухнул показатель естественного прироста населения

По предварительным данным Национальной статистической службы Армении (НСС), естественный прирост населения в январе-июле составил лишь 1252 человека. Это меньше показателя аналогичного периода прошлого года в 1,8 раза. Если же отчетные данные сравнить с показателем января-июля 2019 года, то спад уже составляет почти 2,9 раза. То есть тенденции в динамике естественного прироста носят явно ухудшающийся характер, отмечает армянский интернет-сайт news.am. Наряду с прочим, свою роль сыграло также резкое повышение смертности населения от COVID-19 – свыше 2,3 тыс. случаев в отчетном январе-июле (в аналогичном периоде прошлого года – 0,8 тыс. случаев).

На динамике численности постоянного населения Армении отрицательно сказывается усиливающая эмиграция жителей страны. Приведем один факт. За 2018-2020 года и январь-июнь текущего года гражданство России приняло 103,6 тыс. человек. Из них 21,9 тыс. человек (или же 21% от общего итога) пришлись на январь-июнь текущего года.

Напомним, что в прошлом году гражданство России приняли 30,5 тыс. человек, в том числе в январе-июне – 14,1 тыс. человек. Судя по указанным выше показателям, процесс этот носит явно нарастающий характер. Вполне возможно, что рекорд прошлого года в текущем году будет превзойден. Понятно, что процесс эмиграции одной лишь Россией не ограничивается. Также понятно, что эмигрируют в основном молодые семьи, в числе коих мужчины и женщины репродуктивного возраста. Это грозит непоправимыми негативными последствиями в демографии страны уже в ближайшей перспективе.