Минздрав Грузии: Мир стоит на грани пятой волны коронавируса

6 сентября, 23:51

Новая волна коронавируса грозит не только Грузии, но и всему мир, отметила в понедельник замминистра здравоохранения страны Тамар Габуния.

Новые волны пандемии связаны как с новыми штаммами, так и с недостаточной иммунизацией населения, когда коллективный иммунитет не достигнут, и с несоблюдением рекомендаций, связанных с эпидемиологической обстановкой.

Габуния предупредила, что Грузия должна избежать распространения новой волны коронавируса с такой же высокой скоростью, как было во время четвертой волны.

«Те правила, которые установлены, они понадобятся еще долго, и альтернативы этому нет. Важна быстрая вакцинация, поскольку в таких условиях невакцинированный человек станет первой мишенью сильного удара. Вот почему важно, чтобы осталось как можно меньше невакцинированных людей», — пояснила она (цитата по «Вестнику Кавказа»).

Четвертая волна в Грузии стала самой агрессивной, в настоящее время республика переживает ее пик. Габуния отметила, что появились признаки стабилизации ситуации.

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Пакистан гарантирует братскому Азербайджану всемерную поддержку

6 сентября, 21:18

6 сентября в Баку состоялось мероприятие, посвященное Дню обороны Пакистана.

На мероприятии участвовал посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи.

В своем выступлении посол заявил, что 56 лет назад солдаты и офицеры Вооруженных сил проявили беспрецедентную храбрость и профессионализм, предотвратив злые замыслы врага: «День обороны и мучеников страны 6 сентября вошел в историю как символ мужества и патриотизма» (цитата по Report).

Посол также коснулся проблемы Джамму и Кашмира: «Очень важно понимать, что для обеспечения мира в Кашмире нужно содействие обеих сторон. Как говорил премьер-министр Пакистана Имран Хан, если Индия сделает шаг к миру, то Пакистан готов приложить все усилия».

Посол также выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Афганистане: «Надеемся увидеть устойчивое правительство в Афганистане. Надеемся, что в Кабуле будет инклюзивное правление и люди в Афганистане смогут жить в мире и спокойствии… Мы также ценим работу азербайджанского миротворческого контингента в сохранении стабильности в аэропорту Кабула».

«Пакистанцы разделяют радость Азербайджана в связи с победой в 44-дневной Отечественной войне. Наши отношения в сфере безопасности также развиваются. Мы благодарны Азербайджану за поддержку в вопросе Кашмира и всегда готовы поддержать нашу братскую страну», — заявил посол.