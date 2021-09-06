Со слов Лаврова, Украина оскорбляет Германию и Францию

Призывы властей Украины к расширению нормандского формата являются прямым оскорблением для Германии и Франции. Об этом в понедельник, 6 сентября, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с воспитанницами пансионата Минобороны РФ.

«Когда мы предъявляем факты, которые невозможно игнорировать и которые направлены не просто на увиливание от выполнения минских договоренностей, а на их подрыв, когда официальные лица Украины, отвечающие за процесс урегулирования заявляют, что минские договоренности мертвы и надо привлечь новых посредников, – Берлин и Париж молча отводят глаза и ничего не могут сказать в ответ», – сказал Лавров, которого цитирует РИА Новости.

«И когда та же Украина устами своих руководителей и членов правительства заявляет, что нужно США, Великобританию и Польшу взять в посредники – это же прямое оскорбление и Берлину, и Парижу. Неужели это непонятно?», – добавил российский министр.