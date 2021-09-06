Гвинейским министрам запретили покидать страну

6 сентября, 23:16

Военные власти ввели сегодня в Гвинее запрет на выезд за границу членам свергнутого правительства страны.

Об этом сообщил лидер мятежников полковник Мамади Думбуя, слова которого приводит ТАСС со ссылкой на гвинейский новостной портал Guinee7.

Министрам запрещается покидать страну, они также должны сдать служебные автомобили, заявил Думбуя в своем выступлении перед бывшими министрами и высокопоставленными чиновниками, которых военные обязали явиться на совещание.

При этом военные объявили, что отказ от участия чиновников в указанном собрании будет рассматриваться как преступление.

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Пакистан гарантирует братскому Азербайджану всемерную поддержку

6 сентября, 21:18

6 сентября в Баку состоялось мероприятие, посвященное Дню обороны Пакистана.

На мероприятии участвовал посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи.

В своем выступлении посол заявил, что 56 лет назад солдаты и офицеры Вооруженных сил проявили беспрецедентную храбрость и профессионализм, предотвратив злые замыслы врага: «День обороны и мучеников страны 6 сентября вошел в историю как символ мужества и патриотизма» (цитата по Report).

Посол также коснулся проблемы Джамму и Кашмира: «Очень важно понимать, что для обеспечения мира в Кашмире нужно содействие обеих сторон. Как говорил премьер-министр Пакистана Имран Хан, если Индия сделает шаг к миру, то Пакистан готов приложить все усилия».

Посол также выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Афганистане: «Надеемся увидеть устойчивое правительство в Афганистане. Надеемся, что в Кабуле будет инклюзивное правление и люди в Афганистане смогут жить в мире и спокойствии… Мы также ценим работу азербайджанского миротворческого контингента в сохранении стабильности в аэропорту Кабула».

«Пакистанцы разделяют радость Азербайджана в связи с победой в 44-дневной Отечественной войне. Наши отношения в сфере безопасности также развиваются. Мы благодарны Азербайджану за поддержку в вопросе Кашмира и всегда готовы поддержать нашу братскую страну», — заявил посол.