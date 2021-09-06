Артак Закарян: Роль Армении на Южном Кавказе сводится к минимуму

Роль Армении на Южном Кавказе, как по части безопасности, так и коммуникаций, энергетических проектов и многого другого, сводится к минимуму, а затем и к нулю.

Об этом на встрече с журналистами 6 сентября заявил экс-депутат от Республиканской партии Армении Артак Закарян.

«После 9 ноября прошлого года эту роль у Армении отняли, и теперь она не является страной, проецирующей безопасность. Теперь в региональных политических процессах Армения не играет никакой роли. Ее граждане теперь уже не находятся в безопасности, ее экономика лишена безопасности, впрочем, как и социальная, культурная, а также духовная сферы», — пояснил экс-депутат, слова которого приводит армянский интернет-портал news.am.