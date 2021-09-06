Артак Закарян: Роль Армении на Южном Кавказе сводится к минимуму

6 сентября, 22:47

Роль Армении на Южном Кавказе, как по части безопасности, так и коммуникаций, энергетических проектов и многого другого, сводится к минимуму, а затем и к нулю.

Об этом на встрече с журналистами 6 сентября заявил экс-депутат от Республиканской партии Армении Артак Закарян.

«После 9 ноября прошлого года эту роль у Армении отняли, и теперь она не является страной, проецирующей безопасность. Теперь в региональных политических процессах Армения не играет никакой роли. Ее граждане теперь уже не находятся в безопасности, ее экономика лишена безопасности, впрочем, как и социальная, культурная, а также духовная сферы», — пояснил экс-депутат, слова которого приводит армянский интернет-портал news.am.

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Пакистан гарантирует братскому Азербайджану всемерную поддержку

6 сентября, 21:18

6 сентября в Баку состоялось мероприятие, посвященное Дню обороны Пакистана.

На мероприятии участвовал посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи.

В своем выступлении посол заявил, что 56 лет назад солдаты и офицеры Вооруженных сил проявили беспрецедентную храбрость и профессионализм, предотвратив злые замыслы врага: «День обороны и мучеников страны 6 сентября вошел в историю как символ мужества и патриотизма» (цитата по Report).

Посол также коснулся проблемы Джамму и Кашмира: «Очень важно понимать, что для обеспечения мира в Кашмире нужно содействие обеих сторон. Как говорил премьер-министр Пакистана Имран Хан, если Индия сделает шаг к миру, то Пакистан готов приложить все усилия».

Посол также выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Афганистане: «Надеемся увидеть устойчивое правительство в Афганистане. Надеемся, что в Кабуле будет инклюзивное правление и люди в Афганистане смогут жить в мире и спокойствии… Мы также ценим работу азербайджанского миротворческого контингента в сохранении стабильности в аэропорту Кабула».

«Пакистанцы разделяют радость Азербайджана в связи с победой в 44-дневной Отечественной войне. Наши отношения в сфере безопасности также развиваются. Мы благодарны Азербайджану за поддержку в вопросе Кашмира и всегда готовы поддержать нашу братскую страну», — заявил посол.