Армяне обнаружили в Гадруте останки еще одного своего солдата

В Гадруте армяне обнаружили останки еще одного своего погибшего в ходе боевых действий. Об этом пишет армянский интернет-портал news.am.

Личность погибшего будет установлена в Армении после судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, что в результате поисков, проведенных армянами на освобожденных Азербайджаном землях в течение последних 10 месяцев, были обнаружены останки 1657 армянских военнослужащих.