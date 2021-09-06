ПО смартфонов обяжут поддерживать семь лет



Федеральное правительство Германии обратилось в Европейскую комиссию с целью увеличить сроки обслуживания и ремонта мобильной техники. Министры настаивают на обязательной поддержке в течение семи лет — это на два года больше, чем рассматривает Евросоюз.

Речь идёт как об обновлениях программного обеспечения, так и о ремонте устройств. Если инициатива вступит в силу, то производителей обяжут публиковать фиксированные цены на запасные части и сохранять их с течением времени.