ПО смартфонов обяжут поддерживать семь лет

6 сентября, 17:43


Федеральное правительство Германии обратилось в Европейскую комиссию с целью увеличить сроки обслуживания и ремонта мобильной техники. Министры настаивают на обязательной поддержке в течение семи лет — это на два года больше, чем рассматривает Евросоюз.

Речь идёт как об обновлениях программного обеспечения, так и о ремонте устройств. Если инициатива вступит в силу, то производителей обяжут публиковать фиксированные цены на запасные части и сохранять их с течением времени.

Предложение уже вызвало недовольство со стороны некоторых компаний. Отраслевая организация DigitalEurope, в которую входят Apple, Google, Huawei и Samsung, настаивает на трёхлетней поддержке и предлагает ограничить доступные комплектующие только экранами и батареями.

На текущий момент лидером по срокам обслуживания считается Apple — компания обычно предоставляет около пяти лет обновлений iOS. Производители Android часто ограничиваются трёхлетней поддержкой. В 2021 году Google и Samsung расширили этот срок до четырёх лет из-за требований производителя чипов Qualcomm.

Новые нормы могут вступить в силу уже к 2023 году. По мнению министров, они не только увеличат жизненный цикл смартфонов, но и помогут окружающей среде, а также повысят безопасность пользователей. По состоянию на август 2021 года более 40% Android-устройств работают на устаревших версиях 9.0 Pie и ниже.

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Гаджиев: Мысли о реванше станут для Армении очередной исторической ошибкой

6 сентября, 19:00

Помощник президента Азербайджана — завотделом Администрации президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев предостерег Армению от попыток реванша в Карабахе.

«Армения как государство сегодня нуждается в мирном сосуществовании со своими соседями. Армения сейчас хочет приобрести оружие, создать армию. Мы (Азербайджан) такого рода действия расцениваем как самоутешение. Если кто-то в этой стране будет думать о реванше, то это станет их очередной исторической ошибкой. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность (в результате войны в Карабахе осенью 2020 года) и будет продолжать обеспечивать безопасность своих границ и граждан», — сказал Гаджиев, слова которого приводит «Интерфакс» со ссылкой на HaberGlobal.