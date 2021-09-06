В Израиле впервые в истории страны успешно разделили сиамских близнецов



В Израиле провели первую в стране операцию по разделению сиамских близнецов, сросшихся головами. Об этом сообщает ВВС News.

Отмечается, что 12-часовая операция проходила в Медицинском центре Сорока в городе Беэр-Шева. В ней были задействованы десятки специалистов, в том числе из-за рубежа.

Девочки-близнецы родились в августе 2020 года. Подготовка к их разделению, которая включала пересадку скальпа обоим пациенткам, продолжалась несколько месяцев.

В течение этого времени детям вставляли под кожу головы надувные силиконовые шарики, которые периодически расширялись, чтобы растянуть ее. Затем эту кожу использовали, чтобы закрыть их головы после реконструкции черепа.

«Подготовка также включала создание 3D-модели близнецов в виртуальной реальности. К счастью, все прошло, как мы и надеялись», – подчеркнул главный нейрохирург центра Микки Гидеон.

На данный момент девочки чувствуют себя хорошо и могут дышать и есть самостоятельно. Ожидается, что после разделения они смогут вести полноценный образ жизни.

Подобная операция проводилась в мире всего 20 раз, а в Израиле – впервые.



