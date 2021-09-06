WhatsApp отключит мессенджер на миллионах смартфонов и планшетов

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживать устаревшие устройства на базе iOS и Android. Обновленные данные о требованиях к устройствам опубликовала компания.

С 1 ноября 2021 года приложение перестанет запускаться на Android-смартфонах с версией Android 4.0.4 и iPhone с iOS 9, которыми до сих пор используются по всему миру. Для работы все также требуется сим-карта и выход в интернет.

В WhatsApp рекомендуют владельцам старых смартфонов обновить устройство или сохранить историю чатов до отключения, чтобы сохранить личные данные пользователя.