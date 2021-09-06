WhatsApp отключит мессенджер на миллионах смартфонов и планшетов

6 сентября, 18:20

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживать устаревшие устройства на базе iOS и Android. Обновленные данные о требованиях к устройствам опубликовала компания.

С 1 ноября 2021 года приложение перестанет запускаться на Android-смартфонах с версией Android 4.0.4 и iPhone с iOS 9, которыми до сих пор используются по всему миру. Для работы все также требуется сим-карта и выход в интернет.

В WhatsApp рекомендуют владельцам старых смартфонов обновить устройство или сохранить историю чатов до отключения, чтобы сохранить личные данные пользователя.

﻿

Гаджиев: Мысли о реванше станут для Армении очередной исторической ошибкой

6 сентября, 19:00

Помощник президента Азербайджана — завотделом Администрации президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев предостерег Армению от попыток реванша в Карабахе.

«Армения как государство сегодня нуждается в мирном сосуществовании со своими соседями. Армения сейчас хочет приобрести оружие, создать армию. Мы (Азербайджан) такого рода действия расцениваем как самоутешение. Если кто-то в этой стране будет думать о реванше, то это станет их очередной исторической ошибкой. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность (в результате войны в Карабахе осенью 2020 года) и будет продолжать обеспечивать безопасность своих границ и граждан», — сказал Гаджиев, слова которого приводит «Интерфакс» со ссылкой на HaberGlobal.