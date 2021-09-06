Масуд призвал весь народ Афганистана противостоять талибам

Бои между сопротивлением афганской провинции Панджшер и боевиками «Талибана» не окончены. Об этом говорится в аудиообращении командующего антиталибскими силами Ахмада Масуда — сына лидера «Северного альянса» Ахмада Шах Масуда.

Масуд-младший, таким образом, опроверг сегодняшнее громкое заявление талибов о падении Панджшера. По его словам, наблюдается «общенациональное восстание» во имя свободы, религии и независимости Афганистана.

«Наша борьба не окончена. Бои против талибов продолжаются», — подчеркнул глава Фронта национального сопротивления, призвав всех афганцев, «во всех концах страны», к противостоянию угнетателям.

Он также потребовал от стран мира «осудить действия «Талибана» и иностранных, в частности «пакистанских, наемников, сражающихся на стороне движения».