Масуд призвал весь народ Афганистана противостоять талибам

6 сентября, 16:08

Бои между сопротивлением афганской провинции Панджшер и боевиками «Талибана» не окончены. Об этом говорится в аудиообращении командующего антиталибскими силами Ахмада Масуда — сына лидера «Северного альянса» Ахмада Шах Масуда.

Масуд-младший, таким образом, опроверг сегодняшнее громкое заявление талибов о падении Панджшера. По его словам, наблюдается «общенациональное восстание» во имя свободы, религии и независимости Афганистана.

«Наша борьба не окончена. Бои против талибов продолжаются», — подчеркнул глава Фронта национального сопротивления, призвав всех афганцев, «во всех концах страны», к противостоянию угнетателям.

Он также потребовал от стран мира «осудить действия «Талибана» и иностранных, в частности «пакистанских, наемников, сражающихся на стороне движения».

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Гаджиев: Мысли о реванше станут для Армении очередной исторической ошибкой

6 сентября, 19:00

Помощник президента Азербайджана — завотделом Администрации президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев предостерег Армению от попыток реванша в Карабахе.

«Армения как государство сегодня нуждается в мирном сосуществовании со своими соседями. Армения сейчас хочет приобрести оружие, создать армию. Мы (Азербайджан) такого рода действия расцениваем как самоутешение. Если кто-то в этой стране будет думать о реванше, то это станет их очередной исторической ошибкой. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность (в результате войны в Карабахе осенью 2020 года) и будет продолжать обеспечивать безопасность своих границ и граждан», — сказал Гаджиев, слова которого приводит «Интерфакс» со ссылкой на HaberGlobal.