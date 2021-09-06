В Израиле шесть террористов сбежали из тюрьмы

В Израиле утром в понедельник, 6 сентября, шесть заключенных, причастных к террористической деятельности, сбежали из тюрьмы Гильбоа на севере страны, сообщает Newsru.co.il. Управление тюрем страны (ШАБАС) уже подтвердило побег.

Отмечается, что заключенные сбежали с помощью туннеля из тюрьмы Гильбоа, где содержатся террористы, осужденные на длительные сроки заключения.

По тревоге подняты крупные силы полиции и подразделений ШАБАС, при поддержке вертолетов и беспилотных самолетов. Задействованы спецслужбы и военные.

Пятеро заключенных были активистами террористической организации «Исламский джихад». Шестым, и возможным организатором побега, является один из лидеров террористов ФАТХа Захария Зубейди.

По данным сайта N12/Мако, заключенные, по всей видимости, прорыли туннель под туалетной кабиной и сумели выбраться из тюрьмы через канализационную шахту. По словам одного из свидетелей, беглецов заметили местные фермеры, которые обратились в полицию.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет уже обсудил данный инцидент с министром внутренней безопасности Омером Бар-Левом и отметил исключительную серьезность инцидента, подчеркнув необходимость «системных усилий» со стороны сил безопасности.