В Израиле шесть террористов сбежали из тюрьмы

6 сентября, 13:59

В Израиле утром в понедельник, 6 сентября, шесть заключенных, причастных к террористической деятельности, сбежали из тюрьмы Гильбоа на севере страны, сообщает Newsru.co.il. Управление тюрем страны (ШАБАС) уже подтвердило побег.

Отмечается, что заключенные сбежали с помощью туннеля из тюрьмы Гильбоа, где содержатся террористы, осужденные на длительные сроки заключения.

По тревоге подняты крупные силы полиции и подразделений ШАБАС, при поддержке вертолетов и беспилотных самолетов. Задействованы спецслужбы и военные.

Пятеро заключенных были активистами террористической организации «Исламский джихад». Шестым, и возможным организатором побега, является один из лидеров террористов ФАТХа Захария Зубейди.

По данным сайта N12/Мако, заключенные, по всей видимости, прорыли туннель под туалетной кабиной и сумели выбраться из тюрьмы через канализационную шахту. По словам одного из свидетелей, беглецов заметили местные фермеры, которые обратились в полицию.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет уже обсудил данный инцидент с министром внутренней безопасности Омером Бар-Левом и отметил исключительную серьезность инцидента, подчеркнув необходимость «системных усилий» со стороны сил безопасности.

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Турция призвала Россию немедленно освободить задержанных в Крыму крымских татар

6 сентября, 10:38

Турция обеспокоена задержанием силами безопасности РФ в Крыму заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Турции Танжу Бильгич.

По его словам, Джелял был задержан в ходе рейда в его дом и увезен в неизвестном направлении. До сих пор от него нет никаких вестей, отметил Бильгич.

«Мы встревожены задержанием Наримана Джеляла и четырех других крымских татар и желаем их скорейшего возвращения в свои дома», — отметил пресс-секретарь МИД.

О задержании Джеляла ранее сообщил накануне в соцсетях спикер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«Задержанный утром 4 сентября в собственном доме в селе Первомайское Симферопольского района первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял находится в здании «Управление ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю», – написал Чубаров.