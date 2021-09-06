Шесть стран приглашены на объявление состава нового правительства Афганистана

6 сентября, 13:48


Движение «Талибан» направило России, Турции, Китаю, Ирану, Пакистану и Катару приглашение на мероприятие по случаю объявления нового состава правительства Афганистана. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в движении.

Отмечается, что все необходимые процедуры для объявления состава нового кабмина завершены. Также подчёркивается, что лидер  «Талибана» останется на своём посту и будет следить за деятельностью правительства.

Ранее сообщалось, что талибы перенесли срок объявления списка членов нового официального правительства Афганистана.

По словам лидеров «Талибана», данная задержка вызвана желанием террористов договориться со всеми, чтобы в правительство могли войти не только талибы. Боевики отмечают, что могут и самостоятельно решить все организационные вопросы, но единоличная организация системы управления Афганистаном, по их словам, не в интересах талибов. Ожидается, что новое правительство страны будет инклюзивным и в нём будут представлены все слои общества.

16 августа боевики движения «Талибан» окончательно захватили весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

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Турция призвала Россию немедленно освободить задержанных в Крыму крымских татар

6 сентября, 10:38

Турция обеспокоена задержанием силами безопасности РФ в Крыму заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Турции Танжу Бильгич.

По его словам, Джелял был задержан в ходе рейда в его дом и увезен в неизвестном направлении. До сих пор от него нет никаких вестей, отметил Бильгич.

«Мы встревожены задержанием Наримана Джеляла и четырех других крымских татар и желаем их скорейшего возвращения в свои дома», — отметил пресс-секретарь МИД.

О задержании Джеляла ранее сообщил накануне в соцсетях спикер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«Задержанный утром 4 сентября в собственном доме в селе Первомайское Симферопольского района первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял находится в здании «Управление ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю», – написал Чубаров.