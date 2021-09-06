Шесть стран приглашены на объявление состава нового правительства Афганистана



Движение «Талибан» направило России, Турции, Китаю, Ирану, Пакистану и Катару приглашение на мероприятие по случаю объявления нового состава правительства Афганистана. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в движении.

Отмечается, что все необходимые процедуры для объявления состава нового кабмина завершены. Также подчёркивается, что лидер «Талибана» останется на своём посту и будет следить за деятельностью правительства.

Ранее сообщалось, что талибы перенесли срок объявления списка членов нового официального правительства Афганистана.

По словам лидеров «Талибана», данная задержка вызвана желанием террористов договориться со всеми, чтобы в правительство могли войти не только талибы. Боевики отмечают, что могут и самостоятельно решить все организационные вопросы, но единоличная организация системы управления Афганистаном, по их словам, не в интересах талибов. Ожидается, что новое правительство страны будет инклюзивным и в нём будут представлены все слои общества.

16 августа боевики движения «Талибан» окончательно захватили весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.