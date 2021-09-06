В России подготовили законопроект о понятии «геноцид народов СССР»

Законопроект о закреплении понятий «нацизм», «фашизм» и «геноцид народов Советского Союза» подготовлен в России, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов.
«Подготовлен законопроект, закрепляющий незыблемость признанных уставом Нюрнбергского международного военного трибунала принципов международного права, нормативное определение таких понятий, как «нацизм», «фашизм» и «геноцид народов Советского Союза», — сказал он на международном форуме «Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы».
Кроме того, по его словам, документ предусматривает введение запрета на реабилитацию и пропаганду нацизма, регламентацию правового статуса комплекса архивных документов, кино- и фотоматериалов, посвящённых Второй мировой войне.