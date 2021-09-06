В России подготовили законопроект о понятии «геноцид народов СССР»

6 сентября, 13:20

Законопроект о закреплении понятий «нацизм», «фашизм» и «геноцид народов Советского Союза» подготовлен в России, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

«Подготовлен законопроект, закрепляющий незыблемость признанных уставом Нюрнбергского международного военного трибунала принципов международного права, нормативное определение таких понятий, как «нацизм», «фашизм» и «геноцид народов Советского Союза», — сказал он на международном форуме «Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы».

Кроме того, по его словам, документ предусматривает введение запрета на реабилитацию и пропаганду нацизма, регламентацию правового статуса комплекса архивных документов, кино- и фотоматериалов, посвящённых Второй мировой войне.

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Турция призвала Россию немедленно освободить задержанных в Крыму крымских татар

6 сентября, 10:38

Турция обеспокоена задержанием силами безопасности РФ в Крыму заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Турции Танжу Бильгич.

По его словам, Джелял был задержан в ходе рейда в его дом и увезен в неизвестном направлении. До сих пор от него нет никаких вестей, отметил Бильгич.

«Мы встревожены задержанием Наримана Джеляла и четырех других крымских татар и желаем их скорейшего возвращения в свои дома», — отметил пресс-секретарь МИД.

О задержании Джеляла ранее сообщил накануне в соцсетях спикер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«Задержанный утром 4 сентября в собственном доме в селе Первомайское Симферопольского района первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял находится в здании «Управление ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю», – написал Чубаров.