В Киеве снесли памятник «Дружбе с Москвой»

6 сентября, 12:58

Власти Киева демонтировали памятный знак, посвященный дружбе украинской столицы и Москвы. Об этом сообщила депутат Киевской Рады Алина Михайлова.

«Никакой дружбы. Все, забудьте. И даже не мечтайте о ней», — написала парламентарий в Facebook.
По ее словам, памятник находится на хранении в Голосеевской районной администрации, а в будущем его поместят в «музей тоталитаризма».

«Коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Голосеевского района, на балансе которого находился памятник, выполнило решение Киевского городского совета», — говорится в сообщении.

Памятник в честь дружбы Киева и Москвы был установлен в августе 2001 года. В 2015 году монумент разрисовали в цвета украинского флага. В июле 2021 года Киевский городской совет принял решение о демонтаже монумента.

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Турция призвала Россию немедленно освободить задержанных в Крыму крымских татар

6 сентября, 10:38

Турция обеспокоена задержанием силами безопасности РФ в Крыму заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Турции Танжу Бильгич.

По его словам, Джелял был задержан в ходе рейда в его дом и увезен в неизвестном направлении. До сих пор от него нет никаких вестей, отметил Бильгич.

«Мы встревожены задержанием Наримана Джеляла и четырех других крымских татар и желаем их скорейшего возвращения в свои дома», — отметил пресс-секретарь МИД.

О задержании Джеляла ранее сообщил накануне в соцсетях спикер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«Задержанный утром 4 сентября в собственном доме в селе Первомайское Симферопольского района первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял находится в здании «Управление ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю», – написал Чубаров.