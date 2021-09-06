В Киеве снесли памятник «Дружбе с Москвой»

Власти Киева демонтировали памятный знак, посвященный дружбе украинской столицы и Москвы. Об этом сообщила депутат Киевской Рады Алина Михайлова.

«Никакой дружбы. Все, забудьте. И даже не мечтайте о ней», — написала парламентарий в Facebook.

По ее словам, памятник находится на хранении в Голосеевской районной администрации, а в будущем его поместят в «музей тоталитаризма».

«Коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Голосеевского района, на балансе которого находился памятник, выполнило решение Киевского городского совета», — говорится в сообщении.

Памятник в честь дружбы Киева и Москвы был установлен в августе 2001 года. В 2015 году монумент разрисовали в цвета украинского флага. В июле 2021 года Киевский городской совет принял решение о демонтаже монумента.