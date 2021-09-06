«Талибан» объявил о завершении войны

Представитель движения «Талибан» Забиулла Муджахид заявил, что война в Афганистане закончилась. «Война в Афганистане закончена. Теперь мы будем работать вместе для восстановления страны», — приводит слова Муджахида местный телеканал Shamshad News.

Ранее в понедельник Муджахид заявил, что Панджшер последней из 34 афганских провинций полностью перешел под контроль талибов. Силы местного сопротивления, которыми руководит сын Ахмад Шаха Масуда, убитого террористами главы Северного альянса, опровергли это сообщение.

Это уже второе заявление талибов об окончании войны в Афганистане. Первое они сделали 16 августа, спустя день после захвата Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в стране.