«Талибан» объявил о завершении войны

6 сентября, 12:16

Представитель движения «Талибан» Забиулла Муджахид заявил, что война в Афганистане закончилась. «Война в Афганистане закончена. Теперь мы будем работать вместе для восстановления страны», — приводит слова Муджахида местный телеканал Shamshad News.

Ранее в понедельник Муджахид заявил, что Панджшер последней из 34 афганских провинций полностью перешел под контроль талибов. Силы местного сопротивления, которыми руководит сын Ахмад Шаха Масуда, убитого террористами главы Северного альянса, опровергли это сообщение.

Это уже второе заявление талибов об окончании войны в Афганистане. Первое они сделали 16 августа, спустя день после захвата Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в стране.

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Турция призвала Россию немедленно освободить задержанных в Крыму крымских татар

6 сентября, 10:38

Турция обеспокоена задержанием силами безопасности РФ в Крыму заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Турции Танжу Бильгич.

По его словам, Джелял был задержан в ходе рейда в его дом и увезен в неизвестном направлении. До сих пор от него нет никаких вестей, отметил Бильгич.

«Мы встревожены задержанием Наримана Джеляла и четырех других крымских татар и желаем их скорейшего возвращения в свои дома», — отметил пресс-секретарь МИД.

О задержании Джеляла ранее сообщил накануне в соцсетях спикер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«Задержанный утром 4 сентября в собственном доме в селе Первомайское Симферопольского района первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял находится в здании «Управление ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю», – написал Чубаров.