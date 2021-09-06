НАТО призвали готовиться к войне с Россией в Восточной Европе

Ускоренная модернизация вооруженных сил России сигнализирует о росте военной угрозы со стороны Москвы, что должно побудить НАТО заняться серьезным укреплением оборонительного потенциала в Восточной Европе. Таким мнением поделился вице-президент Института Лексингтона в штате Вирджиния и бывший сотрудник Пентагона Дэниэл Гуре на портале 19fortyfive.

По его словам, совершенствование навыка быстрого развертывания войск вдоль западной границы позволяет России провести быстрые атаки в любой точке от Прибалтики до Черного моря.

еспокойство также вызывает масштабное размещение техники на этом направлении, отметил эксперт.

«Москва предпринимает «общегосударственное» наступление на альянс», – утверждает он.

Так, недавно Россия объявила о создании двадцати новых воинских подразделений в западной части страны, а уже на следующей неделе пройдут совместные военные учения с Белоруссией, которые, как подчеркивает автор, ничем не отличаются от реального развертывания сил для наступления на Украину, Польшу и страны Балтии.

Специалист заключает, что с нынешним российским военным потенциалом НАТО может не хватить времени мобилизовать и отправить свои войска для защиты восточного фланга.

В связи с этим он ссылается на статью специалистов из Центра анализа европейской политики (CEPA), которые предлагают четыре шага для проведения более последовательной политики в этом регионе.

Прежде всего НАТО необходимо признать стратегическое значение Черноморского региона, повысить ситуационную осведомленность и готовность предпринять быстрые политические и военные шаги в ответ на возможные провокации, а также оказывать поддержку партнерам организации в регионе, а именно, Украине и Грузии, «при одновременном увеличении инвестиций в их экономическое развитие».

Особое внимание уделяется Польше, которая, по мнению авторов, представляет ключевое значение для усиления обороны НАТО в Восточной Европе. Таким образом, они предлагают обеспечить постоянное военное присутствие сил США в этой стране для противодействия российской угрозе.