Турция уничтожила в Ираке 5 террористов

ВС Турции ликвидировали пятерых террористов РКК на севере Ирака, сообщает в Твиттер Министерство национальной обороны Турции.

Согласно сообщению, удары по позициям боевиков нанесены в зоне проведения контртеррористической операции турецкой армии Pençe Şimşek и в районе Зап.

Трое террористов были уничтожены в результате ударов артиллерии и боевых вертолетов в зоне операции Pençe Şimşek. В районе Зап самолеты ВВС Турции двоих уничтожили еще двоих членов группировки, готовивших вооруженную вылазку против турецких военных.