Турция уничтожила в Ираке 5 террористов

6 сентября, 00:45

ВС Турции ликвидировали пятерых террористов РКК на севере Ирака, сообщает в Твиттер Министерство национальной обороны Турции.

Согласно сообщению, удары по позициям боевиков нанесены в зоне проведения контртеррористической операции турецкой армии Pençe Şimşek и в районе Зап.

Трое террористов были уничтожены в результате ударов артиллерии и боевых вертолетов в зоне операции Pençe Şimşek. В районе Зап самолеты ВВС Турции двоих уничтожили еще двоих членов группировки, готовивших вооруженную вылазку против турецких военных.

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Гусейнов: Мы рассматриваем визит жителей Агдама на родину как символ великого возвращения

5 сентября, 14:58

«Мы рассматриваем визит жителей Агдама на родину как символ великого возвращения».

Об этом заявил спецпредставитель президента Азербайджана Эмин Гусейнов, слова которого приводит «Репорт».