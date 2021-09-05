Потребление этилированного бензина в мире прекратилось

Представители программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) заявили, что использование этилированного бензина в мире полностью прекращено. Алжир, который был последней страной, использовавшей это топливо, исчерпал свои запасы в прошлом месяце. Информацию распространяет Nat-geo со ссылкой на Sciencealert.

Этилированными называются бензины, в которые для увеличения октанового числа добавляется антидетонационная присадка — тетраэтилсвинец (ТЭС). Автомобиль, работающий на этилированном бензине, выбрасывает в атмосферу 3-4 г свинца на 100 километров пути. Помимо вреда окружающей природе использование этилированного бензина в автомобилях с инжекторным двигателем приводит к порче датчиков системы впрыска и каталитического нейтрализатора.

О токсичном воздействии этилированного бензина стало известно почти столетие назад. В 1924 году на нефтеперерабатывающем заводе, управляемом американским гигантом Standard Oil, десятки рабочих были госпитализированы с судорогами, пятеро из них погибли. Причиной смерти людей оказались пары от этилированного бензина.

Несмотря на это, вплоть до 1970-х годов почти весь бензин, продаваемый по всему миру, содержал свинец. Даже совсем недавно, два десятилетия назад, более 100 стран по всему миру все еще использовали этилированный бензин.

Когда ЮНЕП начала свою кампанию в 2002 году, многие крупные экономические державы уже прекратили использование топлива, включая США, Китай и Индию. В России тотальный запрет на этилированный бензин был введен в 2003 году.

В заявлении ЮНЕП говорится, что искоренение этилированного бензина «предотвратит более 1,2 миллиона преждевременных смертей в год, повысит IQ детей, сэкономит 2,44 триллиона долларов для мировой экономики и снизит уровень преступности».

В Greenpeace назвали эту новость «празднованием конца одной токсичной эпохи».

«Это ясно показывает, что, если мы можем постепенно отказаться от одного из самых опасных загрязняющих видов топлива в ХХ веке, мы сможем полностью отказаться от всех видов ископаемого топлива», — заявил Тандил Чиняванху, представитель Greenpeace Africa.