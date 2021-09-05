В Армении открыли центр обучения азербайджанскому языку

В Армении впервые открылся специализированный центр азербайджанского языка. Об этом сообщает 1lurer.am.

По словам учредителей, цель центра ALC — «восполнить пробел в обучении азербайджанскому языку в Армении».

В сентябре прошлого года Центр анализа международных отношений в Азербайджане опубликовывал объявление об организации бесплатных курсов армянского языка для представителей государственных структур с магистерской или докторской степенью, журналистов и молодых исследователей, которые хотят изучать армянский язык на начальном уровне.