Скелет трицератопса уйдет с молотка

21 октября парижский аукционный дом Drouot представит необычный лот: скелет трицератопса по имени Большой Джон. Возраст окаменелости превышает 66 миллионов лет, отмечает Nat-geo.

В распоряжении современной науки есть немало останков этих крупных растительноядных динозавров. Трицератопсы имеют яркие отличительные особенности: большой костяной воротник, три рога на морде, крупные толстые конечности и сходное с носорогом телосложение. На основе имеющихся находок ученые оценили размеры трицератопсов: взрослые особи разных видов достигали от 6,1 до 7,6 метра в длину, длина их черепа составляла 2,4 метра, рост варьировал от 2,4 до 3 метров, масса тела — от 7,3 до 10,9 тонны.

Большой Джон позволяет пересмотреть эти данные. Его череп имеет длину 2,62 м, ширину – 2 м. Два самых больших рога длиной 1,1 м и шириной более 30 см в основании способны выдержать давление в 16 тонн каждый. Его длина от головы до хвоста – 8,20 метра, ширина его тела составляла около трех метров, масса – почти 12 тонн. Для сравнения, самец африканского слона ростом 3,50 метра весит всего 7 тонн.

Он жил в Ларамидии: островном континенте, который простирался от современной Аляски до Мексики, а умер где-то на территории современного штата Южная Дакота. Грязь и осадки из поймы реки позволили сохранить его останки практически идеально. В мае 2014 года первые кости были обнаружены геологом Уолтером Стейном Биллом, а к 2015 году раскопки были закончены. Имя «Джон» трицератопс получил в честь владельца участка земли, на котором его нашли. Скелет приобрели палеонтологи из мастерской Zoic в Триесте: они специализируются на реставрации подобных останков с целью их последующей продажи.

По завершении раскопок комплектация черепа составляла 75%, костей – 60%. Этого оказалось достаточно, чтобы специалисты «собрали» доисторическое животное, как конструктор. Оно будет выставлено на торги с ценой около 1,2–1,5 миллиона евро.

«Я полагаю, что во всем мире есть около 10 покупателей на такие лоты», – заявил Александр Жикелло из аукционного дома Drouot.

Ископаемые животные нередко становятся объектами продаж. В Париже несколько лет назад два аллозавра ушли по цене 1,4 млн и 3 млн евро, а за диплодока еще один покупатель заплатил 1,4 млн евро в 2018 году. И эти суммы – далеко не предел. Совсем недавно скелет тираннозавра возрастом 67 миллионов лет был продан в Нью-Йорке за 31,8 миллиона долларов.