Супруге Ефремова живется крайне тяжело

Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова сообщила о тяжёлой жизни без мужа, отбывающего наказание в колонии. По словам женщины, её дети никуда не съездили этим летом, потому что у семьи нет денег.

«У нас очень большая трагедия в семье. Мать осталась одна с тремя детьми», — заметила Кругликова, слова которой приводит «Комсомольская правда».

Однако на вопросы о своём супруге и предстоящем кассационном суде женщина отвечать отказалась, уточнив, что «её это не волнует», так как у неё есть свои заботы. Отмечается, что 49-летняя супруга артиста трудится сутками напролёт, чтобы прокормить троих детей. Сейчас она преподаёт в вузе и работает режиссёром, помогая известным музыкантам. А вот у друзей просить взаймы она отказывается, замечая, что не собирается напрашиваться на жалость.