Вашингтон ждет от Москвы выполнения обязательств по Минским соглашениям

5 сентября, 21:45

«Россия должна вывести свое оружие и силы и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами. Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта, начатого ею на востоке Украины», – заявили в посольстве США в Киеве.

Соединенные Штаты призвали Россию выполнить взятые на себя обязательства по Минским соглашениям. Об этом сообщило 5 сентября посольство США в Киеве.

Американские дипломаты сделали такое заявление по случаю седьмой годовщины подписания Минского протокола, отмечается в сообщении.

«Россия должна вывести свое оружие и силы и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами. Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта, начатого ею на востоке Украины», – заявили в посольстве.

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Гусейнов: Мы рассматриваем визит жителей Агдама на родину как символ великого возвращения

5 сентября, 14:58

«Мы рассматриваем визит жителей Агдама на родину как символ великого возвращения».

Об этом заявил спецпредставитель президента Азербайджана Эмин Гусейнов, слова которого приводит «Репорт».