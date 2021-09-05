Вашингтон ждет от Москвы выполнения обязательств по Минским соглашениям

«Россия должна вывести свое оружие и силы и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами. Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта, начатого ею на востоке Украины», – заявили в посольстве США в Киеве.

Соединенные Штаты призвали Россию выполнить взятые на себя обязательства по Минским соглашениям. Об этом сообщило 5 сентября посольство США в Киеве.

Американские дипломаты сделали такое заявление по случаю седьмой годовщины подписания Минского протокола, отмечается в сообщении.

«Россия должна вывести свое оружие и силы и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами. Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта, начатого ею на востоке Украины», – заявили в посольстве.