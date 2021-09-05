США впредь не будут покупать российские ракетные двигатели РД-180

Соединенные Штаты больше не будут покупать у России двигатели РД-180 для ракет Atlas V. Об этом сообщил исполнительный директор компании United Launch Alliance Тори Бруно.

Продажа ракет Atlas V также остановлена. «На этом все. Все они (ракеты) проданы», — отметил он.

Atlas V полностью выведут из эксплуатации к середине 2020-х годов, перед этим ULA, альянс корпораций Boeing и Lockheed Martin, запланировал еще 29 запусков. Оставшиеся пуски будут проведены в интересах Пентагона, NASA и Amazon и других неназванных коммерческих заказчиков.

Три-четыря двигателя РД-180 сейчас установлены на ракетах Atlas V для предстоящих миссий, еще часть находится на складе. «Мы заблаговременно закупили РД-180, так что я могу прекратить эти отношения [с Россией] и не зависеть [от нее], как просил нас конгресс», — рассказал Бруно, слова которого приводит «Корреспондент» со ссылкой на Verge.

Всего США купили 122 двигателя РД-180. Последние шесть двигателей американская сторона приобрела в апреле.