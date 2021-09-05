Азаров подверг критике Зеленского

Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что за 2,5 года президент Украины Владимир Зеленский не освоил ничего, что требуется для управления страной.

«Ни одного самолета за семь лет не построили, не выкатили, как у нас говорят», — обратил внимание экс-премьер страны, слова которого приводит «Газета.ру».

По его мнению, Зеленский никак не освоился на посту в качестве президента.

Также Азаров оценил недавнюю встречу Зеленского с американским президентом Джо Байденом и ее итоги.

«Визит был пустой, как и ожидалось. Американцы, естественно, поступили так, как они должны поступить. Это означает, что они продолжают проводить курс, проводимый 7 лет и превращая Украину в анти-Россию», — добавил Азаров.

Также бывший премьер уверен, что Зеленский не ориентируется в цифрах и финансировании, предоставляемых США Украине.

«Для меня этот визит достаточно печальный…», — заключил он.