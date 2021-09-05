Каладзе ждет от кандидатов в мэры прохождения теста на наркотики

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что кандидатам в мэры следует пройти тест на наркотики.

«Я выступаю с инициативой, чтобы кандидаты в мэры прошли тест на наркотики, дабы показать общественности, насколько мы чисты», — поведал градоначальник, которого цитирует «Вестник Кавказа».

По его словам, он сам собирается пройти тест на наркотики 6 сентября.

Каладзе также отметил, что не понимает, почему в парламенте кандидаты в депутаты должны предоставлять справку из наркологического диспансера, а кандидаты в мэры – нет.

Напомним, Каха Каладзе будет баллотироваться в мэры Тбилиси от правящей партии «Грузинская мечта». От «Единого национального движения» (ЕНД) и объединенной оппозиции за пост градоначальника будет бороться Ника Мелия, от «Лело для Грузии» — Анна Бибилашвили, от партии «Для народа» — Анна Долидзе.