Экс-президента ЮАР выпустили из тюрьмы

5 сентября, 19:49

Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума, осужденный на 15 месяцев тюремного заключения, условно-досрочно освобожден по состоянию здоровья.

Конституционный суд ЮАР 29 июня признал Зуму виновным в неуважении к суду и приговорил его к 15 месяцам лишения свободы, сообщает RT со ссылкой на южноафриканский портал News24.

79-летний Зума был переведен 6 августа из тюрьмы в военный госпиталь. Через неделю ему была сделана хирургическая операция. В это время адвокаты Зумы подали прошение о его условно-досрочном освобождении по медицинским показаниям.

﻿

Гусейнов: Мы рассматриваем визит жителей Агдама на родину как символ великого возвращения

5 сентября, 14:58

«Мы рассматриваем визит жителей Агдама на родину как символ великого возвращения».

Об этом заявил спецпредставитель президента Азербайджана Эмин Гусейнов, слова которого приводит «Репорт».