Экс-президента ЮАР выпустили из тюрьмы

Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума, осужденный на 15 месяцев тюремного заключения, условно-досрочно освобожден по состоянию здоровья.

Конституционный суд ЮАР 29 июня признал Зуму виновным в неуважении к суду и приговорил его к 15 месяцам лишения свободы, сообщает RT со ссылкой на южноафриканский портал News24.

79-летний Зума был переведен 6 августа из тюрьмы в военный госпиталь. Через неделю ему была сделана хирургическая операция. В это время адвокаты Зумы подали прошение о его условно-досрочном освобождении по медицинским показаниям.