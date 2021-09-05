Япония введет цифровые паспорта ковид-вакцинации

Правительство Японии планирует к декабрю ввести цифровые паспорта вакцинации от коронавирусной инфекции для местных жителей. Об этом сообщает RT со ссылкой на Nikkei.

Отмечается, что официально правительство Японии объявит о таком решении в понедельник, 6 августа.

По данным издания, заниматься введением системы будет новое управление по цифровизации при кабинете министров, которое приступило к работе 1 сентября.

Предполагается, что цифровые паспорта будут использоваться в первую очередь при поездках за границу.