Япония введет цифровые паспорта ковид-вакцинации

5 сентября, 18:23

Правительство Японии планирует к декабрю ввести цифровые паспорта вакцинации от коронавирусной инфекции для местных жителей. Об этом сообщает RT со ссылкой на Nikkei.

Отмечается, что официально правительство Японии объявит о таком решении в понедельник, 6 августа.

По данным издания, заниматься введением системы будет новое управление по цифровизации при кабинете министров, которое приступило к работе 1 сентября.

Предполагается, что цифровые паспорта будут использоваться в первую очередь при поездках за границу.

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Гусейнов: Мы рассматриваем визит жителей Агдама на родину как символ великого возвращения

5 сентября, 14:58

«Мы рассматриваем визит жителей Агдама на родину как символ великого возвращения».

Об этом заявил спецпредставитель президента Азербайджана Эмин Гусейнов, слова которого приводит «Репорт».