Украина получила от США партию препаратов от ковида

Соединённые Штаты передали на Украину гуманитарный груз на общую сумму $20 млн, состоящий из лекарств от коронавируса. Об этом сообщило украинское посольство в США на своей странице в Facebook.

«При содействии посольства в Украину был доставлен гуманитарный груз из США, предоставленный американской благотворительной организацией Direct Relief», — говорится в сообщении в Facebook.

Как отмечается, договорённости о получении данного гуманитарного груза были согласованы во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

В посольстве уточнили, что груз состоит из используемых против COVID-19 лекарственных препаратов на сумму $20 млн.