Армянский солдат учинил поножовщину и стрельбу против сограждан

Вчера, 4 сентября, в Котайкской области Армении произошла стрельба и поножовщина, сообщает армянский интернет-портал Shamshyan.com.

Около 20:30 из Медицинского центра Абовяна в отделение полиции Котайка поступило сообщение о том, что к ним доставлен гражданин с ножевыми ранениями.

Полицейские и следователи выяснили, что раненый — 21-летний житель Котайкской области Григор С., доставленный в больницу из села Котайк.

Пока врачи оказывали пострадавшему необходимую медицинскую помощь, полицейские выяснили, что в тот же день у одного из домов на 7-ой улице села Котайк во время бытовой ссоры Григора С. ударил ножом 25-летний житель Котайкской области Ара Г., который затем выстрелил из имеющегося у него автомата.

Полицейские, а затем присоединившиеся к ним следователи на месте происшествия обнаружили 3 гильзы патронов калибра 5.45 мм, после чего Ара Г. благодаря предпринятым полицейскими и следователями мерам, 5 сентября добровольно явился в Котайкское отделение полиции, откуда он и был представлен в следственный отдел Абовяна.

По сведениям Г. Шамшяна, Ара Г. служит в N-ской воинской части МО РА, он представил полицейским также автомат Калашникова, являющийся орудием преступления.

По данному факту начальник следственного отдела Г. Матевосян собрал следственную группу, которая возбудила уголовное дело.