В Гвинее силы мятежников задержали главу государства (обновлено)

Жители столицы Гвинеи, Конакри, вышли на улицы, чтобы выразить радость по поводу задержания мятежными бойцами армейского спецназа президента станы Альфы Конде, сообщает в воскресенье «Интерфакс» со ссылкой на Guinee Matin.

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Лидер путчистов в Гвинее Мамади Дубайя подтвердил сообщения об аресте его сторонниками президента страны Альфы Конде, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Guinee Matin.

Он также объявил о закрытии границ, роспуске правительства и парламента, приостановке действия конституции. Всех гвинейских военных Думбайя призвал пока оставаться в казармах.

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Устроившие мятеж в Гвинее задержали президента страны Альфу Конде.

Согласно имеющимся данным, главу государства захватили силы спецназначения, которыми управляет полковник Мамади Думбуя. Информацию распространяет «Лента.ру» со ссылкой на Guinee News.