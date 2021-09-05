Песков сочувствует школьнику, который поправил Путина

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков посочувствовал школьнику, который ранее поправил Владимира Путина в беседе о Северной войне. Об этом он заявил в эфире телеканала Россия-1.

«Я представляю себе, что этому бедному мальчишке пришлось пережить», — заявил спикер Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

1 сентября во время встречи Путина с учащимися во Владивостоке школьник поправил российского президента, который назвал Северную войну Семилетней.

«Чего Петр I Семилетнюю войну учинил? Причем со шведами там семь лет воевал», — сказал Путин. Ученик поправил его, отметив, что Петр I начал со Шведским королевством Северную войну. «Спасибо за поправочку», — ответил президент РФ.