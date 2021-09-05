Захарова отреагировала на инициативу «семерки»

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова высказалась по поводу предложения об организации встречи G7 с участием России и КНР по ситуации в Афганистане.

У Москвы нет чёткого понимания относительно данных переговоров.

«Партнёры демонстрируют несистемный подход. Мы получали два дня назад сигналы от Берлина и Парижа относительно некой встречи, но речи о семёрке не шло. Затем последовало заявление Токио уже в контексте семёрки. Всё это происходит на фоне разнокалиберных заявлений семёрки по России и то неучастию, то участию в формате», — сказала она (цитата по «Интерфаксу»).

Как отметила Захарова, данная ситуация демонстрирует «отсутствие у партнёров чёткого понимания, чего же они хотят от себя и окружающего мира».