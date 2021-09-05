Конгресс США беспокоит отсутствие у американской бронетехники защиты от БПЛА



В Конгрессе США признали отсутствие защиты американских танков и другой бронетехники от беспилотников. Американские законодатели направили запрос в Пентагон.

Американские конгрессмены решили узнать, как в Пентагоне намерены решить проблему защиты бронетехники от беспилотников. В бумаге, направленной в Пентагон, запрашивается информация об имеющихся или планируемых разработках и работах, направленных на защиту от БПЛА и необходимых средствах, которые нужно добавить в бюджет на следующий финансовый год.

В документе прямо говорится, что американские танки и другая бронетехника на сегодняшний день не имеют специальной защиты от беспилотников, а разработанные несколько лет назад способы борьбы с БПЛА уже устарели. Речь идет об автоматических пушках малого калибра, которые могут сбивать одиночные дроны, но с роем беспилотников уже не справляются. Также в США считают, что системы РЭБ не приспособлены для борьбы с автономными БПЛА. На основании этого конгрессмены и интересуются у военных новыми способами защиты.

Отмечается, что попытки применять комплексы активной защиты танков для защиты от беспилотников провалились. Испытания показали неэффективность такого метода, а также опасность для «дружественных войск». То же самое можно сказать и о попытках установки на бронетехнику устройств микроволнового излучения.

Как признали в Пентагоне, на данный момент самый эффективный способ защиты бронетехники от атаки дронов — находится на базе под прикрытием зенитных комплексов.