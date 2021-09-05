Главы дипведомств G7 хотят пригласить на встречу по Афганистану Россию и Китай



Главы дипломатических ведомств стран G7 планируют провести на следующей неделе встречу, главной темой которой станет ситуация в Афганистане. В ней также примут участие представители России и Китая, заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги. Об этом он сообщил в эфире воскресной аналитической программы на японском телеканале NHK.

«Для обсуждения ситуации в Афганистане Группа семи на следующей неделе проведет переговоры на уровне руководителей внешнеполитических ведомств. На них также должны будут присутствовать представители России, Китая и других стран», — подчеркнул Мотэги, отметив важность участия в этой встрече делегаций из Москвы и Пекина, «у которых есть определенное влияние на Афганистан».

По его словам, консультации, на которые соберутся представители более чем 20 государств, будут организованы в онлайн-формате госсекретарем США Энтони Блинкеном. Мотэги рассказал, что они могут пройти уже 8 сентября.