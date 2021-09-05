Главы дипведомств G7 хотят пригласить на встречу по Афганистану Россию и Китай

5 сентября, 11:53


Главы дипломатических ведомств стран G7 планируют провести на следующей неделе встречу, главной темой которой станет ситуация в Афганистане. В ней также примут участие представители России и Китая, заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги. Об этом он сообщил в эфире воскресной аналитической программы на японском телеканале NHK.

«Для обсуждения ситуации в Афганистане Группа семи на следующей неделе проведет переговоры на уровне руководителей внешнеполитических ведомств. На них также должны будут присутствовать представители России, Китая и других стран», — подчеркнул Мотэги, отметив важность участия в этой встрече делегаций из Москвы и Пекина, «у которых есть определенное влияние на Афганистан».

По его словам, консультации, на которые соберутся представители более чем 20 государств, будут организованы в онлайн-формате госсекретарем США Энтони Блинкеном. Мотэги рассказал, что они могут пройти уже 8 сентября.

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Самолет AZAL совершил первую посадку в международном аэропорту Карабаха

5 сентября, 11:18


Сегодня в Международном аэропорту Физули состоялось знаменательное событие. Перед окончательной сдачей в эксплуатацию в первом аэропорту освобожденного Карабаха приземлился тестовый рейс, вылетившего из Баку самого крупного пассажирского самолета «Азербайджанских Авиалиний» — Airbus A340-500.

Об этом сообщает пресс-служба ЗАО «Азербайджанские авиалинии».

Символическим моментом стало то, что данный самолет носит название «KARABAKH» (самолеты во флоте AZAL названы в честь районов и городов Азербайджана).

Помимо этого, сегодня в аэропорту Физули приземлился и один из крупнейших грузовых самолетов – Boeing 747-400, принадлежащий азербайджанской авиакомпании Silk Way. Этим самолетом впервые в Карабах были доставлены грузы авиасообщением.

Время полета по маршруту Баку-Физули на пассажирском самолете составило около 35 минут.

«Все это стало возможным благодаря непосредственному контролю над строительством со стороны президента Ильхама Алиева. Как отметил глава государства, этот аэропорт станет воздушными воротами в Карабах. Хочу отметить, что несмотря на короткие сроки аэропорт в Физули был построен со всеми высокими требованиями, предъявляемыми международным аэропортам», — сказал президент AZAL Джахангир Аскеров.

В Международном аэропорту в Физули сдана в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса длиной 3000 метров и шириной 60 метров. ВПП полностью оснащена инструментальными системами посадки и навигации, светотехнической, первичной и вторичной радиолокационной системой для обеспечения безопасности полетов по всем требованиям ИКАО. Это позволит аэропорту принимать любой тип самолетов. Площадь перрона составляет 60 тысяч квадратных метров.