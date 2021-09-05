Боррель призвал Евросоюз к переговорам с талибами

5 сентября, 10:54


Европейскому союзу необходимо провести переговоры с представителями движения «Талибан».

Такое мнение выразил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью, опубликованном французской еженедельной газетой «Журналь дю диманш».

«Талибы теперь для нас становятся неизбежными собеседниками на переговорах. Нам следует обеспечить свое присутствие в Кабуле и постараться избежать, чтобы нас оттеснили другие державы», — отметил Боррель.

По его словам, «то, что произошло в Афганистане, стало трагедией для афганцев и подлинным провалом для Запада».

«Это внесет сильные изменения в международное соотношение сил, поэтому следует сделать все необходимые выводы с тем, чтобы избежать повторения такой ситуации в других странах», — подчеркнул глава дипломатии ЕС.

«Недопустимо просто закрыть страницу Кабула, считая, что ситуация в этой стране нас не касается. Речь не идет о том, чтобы признать правительство талибов или согласиться с их видением мира и теми их действиями, которые на этом видении основаны. Нам следует дать понять талибам, что не в их интересах отгораживаться от иностранных держав, в частности европейских», — заявил Боррель.

Он добавил, что уровень диалога будет зависеть от «способности наших собеседников пойти навстречу нашим демаршам и выдвигаемым нами условиями действий в стране».

При этом, как он отметил, ЕС собирается «в четыре раза увеличить свою гуманитарную помощь Афганистану», однако это будет связано с требованием соблюдать права человека в стране.

Боррель заключил, что «в нынешний период, когда Афганистану грозит сильный гуманитарных кризис, вызванный войной и сильнейшей засухой, Евросоюзу надлежит вести переговоры с талибами».

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Самолет AZAL совершил первую посадку в международном аэропорту Карабаха

5 сентября, 11:18


Сегодня в Международном аэропорту Физули состоялось знаменательное событие. Перед окончательной сдачей в эксплуатацию в первом аэропорту освобожденного Карабаха приземлился тестовый рейс, вылетившего из Баку самого крупного пассажирского самолета «Азербайджанских Авиалиний» — Airbus A340-500.

Об этом сообщает пресс-служба ЗАО «Азербайджанские авиалинии».

Символическим моментом стало то, что данный самолет носит название «KARABAKH» (самолеты во флоте AZAL названы в честь районов и городов Азербайджана).

Помимо этого, сегодня в аэропорту Физули приземлился и один из крупнейших грузовых самолетов – Boeing 747-400, принадлежащий азербайджанской авиакомпании Silk Way. Этим самолетом впервые в Карабах были доставлены грузы авиасообщением.

Время полета по маршруту Баку-Физули на пассажирском самолете составило около 35 минут.

«Все это стало возможным благодаря непосредственному контролю над строительством со стороны президента Ильхама Алиева. Как отметил глава государства, этот аэропорт станет воздушными воротами в Карабах. Хочу отметить, что несмотря на короткие сроки аэропорт в Физули был построен со всеми высокими требованиями, предъявляемыми международным аэропортам», — сказал президент AZAL Джахангир Аскеров.

В Международном аэропорту в Физули сдана в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса длиной 3000 метров и шириной 60 метров. ВПП полностью оснащена инструментальными системами посадки и навигации, светотехнической, первичной и вторичной радиолокационной системой для обеспечения безопасности полетов по всем требованиям ИКАО. Это позволит аэропорту принимать любой тип самолетов. Площадь перрона составляет 60 тысяч квадратных метров.