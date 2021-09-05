Боррель призвал Евросоюз к переговорам с талибами



Европейскому союзу необходимо провести переговоры с представителями движения «Талибан».

Такое мнение выразил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью, опубликованном французской еженедельной газетой «Журналь дю диманш».

«Талибы теперь для нас становятся неизбежными собеседниками на переговорах. Нам следует обеспечить свое присутствие в Кабуле и постараться избежать, чтобы нас оттеснили другие державы», — отметил Боррель.

По его словам, «то, что произошло в Афганистане, стало трагедией для афганцев и подлинным провалом для Запада».

«Это внесет сильные изменения в международное соотношение сил, поэтому следует сделать все необходимые выводы с тем, чтобы избежать повторения такой ситуации в других странах», — подчеркнул глава дипломатии ЕС.

«Недопустимо просто закрыть страницу Кабула, считая, что ситуация в этой стране нас не касается. Речь не идет о том, чтобы признать правительство талибов или согласиться с их видением мира и теми их действиями, которые на этом видении основаны. Нам следует дать понять талибам, что не в их интересах отгораживаться от иностранных держав, в частности европейских», — заявил Боррель.

Он добавил, что уровень диалога будет зависеть от «способности наших собеседников пойти навстречу нашим демаршам и выдвигаемым нами условиями действий в стране».

При этом, как он отметил, ЕС собирается «в четыре раза увеличить свою гуманитарную помощь Афганистану», однако это будет связано с требованием соблюдать права человека в стране.

Боррель заключил, что «в нынешний период, когда Афганистану грозит сильный гуманитарных кризис, вызванный войной и сильнейшей засухой, Евросоюзу надлежит вести переговоры с талибами».