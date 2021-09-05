В Нидерландах хотят запретить рестораны быстрого питания

В Нидерландах могут запретить фастфуд. Минимум пять городов страны поддержали такую инициативу в рамках борьбы с ожирением, сообщает NL Times.
За закрытие выступили власти Амстердама, Роттердама, Гааги, Утрехта и Эда. В то же время чиновники признают, что на практике могут столкнуться с проблемами, так как вопрос о запрете поставок продуктов в рестораны фастфуда является трудным — у городов ограниченные возможности по сокращению количества вредной пищи в соответствии с законом об окружающей среде.
СМИ пишет, что питание рассматривается как индивидуальный выбор, поэтому муниципалитеты и правительство не могут вмешиваться в данный процесс. Однако Министерство здравоохранения, благосостояния и спорта страны планирует заняться изучением вопроса о предоставлении дополнительных полномочий регионам, чтобы помочь сделать пищевую среду более здоровой.