Талибы ищут афганских проституток на порносайтах, чтобы казнить их

В Армении ведется активная работа в связи с подготовкой к подписанию мирного соглашения с Азербайджаном. Об этом, как передает Minval.az, сообщила ереванская газета «Паст».

«В эти дни в аппарате правительства, особенно в Министерстве иностранных дел, ведется довольно активная работа в связи с подготовкой к подписанию мирного соглашения. По поручению Никола Пашиняна, специалисты МИД совместно с аппаратом правительства в последние дни проводят углубленные исследования, пытаясь найти прецеденты для такого документа, а также подготовиться к возможным переговорам перед подписанием. Процесс осуществляется с ведома и при участии Кремля, и первые обсуждения документа могут начаться в октябре», — отмечает издание.