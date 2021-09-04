Талибы ищут афганских проституток на порносайтах, чтобы казнить их

5 сентября, 00:15

Представители движения «Талибан» занимаются просмотром порносайтов, чтобы вычислить афганских проституток, пишет газета The Sun, ссылаясь на источники.

По данным издания, в распоряжении талибов уже есть данные ряда секс-работниц.

Как рассказали источники, этим девушкам грозит смертная казнь. Особую ярость у боевиков движения вызывают женщины, которые занимаются сексом с европейцами.

«Поскольку на видео, которые публиковали афганские бордели, присутствуют явные указатели их местоположения, этим женщинам сейчас грозит серьезная опасность быть похищенными или убитыми самыми ужасными способами, которые только можно вообразить», — заявил один из источников.

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СМИ: Пашинян поручил заняться подготовкой мирного соглашения с Азербайджаном

4 сентября, 11:04

В Армении ведется активная работа в связи с подготовкой к подписанию мирного соглашения с Азербайджаном. Об этом, как передает Minval.az, сообщила ереванская газета «Паст».

«В эти дни в аппарате правительства, особенно в Министерстве иностранных дел, ведется довольно активная работа в связи с подготовкой к подписанию мирного соглашения. По поручению Никола Пашиняна, специалисты МИД совместно с аппаратом правительства в последние дни проводят углубленные исследования, пытаясь найти прецеденты для такого документа, а также подготовиться к возможным переговорам перед подписанием. Процесс осуществляется с ведома и при участии Кремля, и первые обсуждения документа могут начаться в октябре», — отмечает издание.