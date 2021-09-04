Трамп решил продать свой отель в Вашингтоне

4 сентября, 23:30

Бывший президент США Дональд Трамп ведет переговоры о продаже своего отеля в Вашингтоне, округ Колумбия, сообщает РИА Новости.

Гостиница, принадлежащая Трампу, находится на Пенсильвания-авеню — главной улице столицы США — в 500 метрах от Белого дома и в одном километре от Капитолия.

Детали сделки пока не разглашаются, но сообщается, что переговоры находятся в продвинутой стадии. Права на недвижимость должны быть проданы компании-застройщику, которая будет вести переговоры с гостиничными брендами, готовыми заняться администрированием собственности.

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СМИ: Пашинян поручил заняться подготовкой мирного соглашения с Азербайджаном

4 сентября, 11:04

В Армении ведется активная работа в связи с подготовкой к подписанию мирного соглашения с Азербайджаном. Об этом, как передает Minval.az, сообщила ереванская газета «Паст».

«В эти дни в аппарате правительства, особенно в Министерстве иностранных дел, ведется довольно активная работа в связи с подготовкой к подписанию мирного соглашения. По поручению Никола Пашиняна, специалисты МИД совместно с аппаратом правительства в последние дни проводят углубленные исследования, пытаясь найти прецеденты для такого документа, а также подготовиться к возможным переговорам перед подписанием. Процесс осуществляется с ведома и при участии Кремля, и первые обсуждения документа могут начаться в октябре», — отмечает издание.