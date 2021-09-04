В Ираке атакованы два конвоя сил коалиции

4 сентября, 21:00

Два логистических конвоя международной коалиции подверглись в субботу нападению в Ираке. Об этом сообщил новостной портал Shafaq news со ссылкой на источники в силовых структурах страны.

Согласно их данным, колонна альянса была подорвана на трассе в провинции Бабиль к югу от Багдада. В результате нападения повреждения получил один из грузовиков.

Аналогичная вылазка была совершена часом ранее в районе Эд-Дивании южнее Багдада. Пострадавших в обоих инцидентах не было.

5 января 2020 года парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода с территории республики всех иностранных сил. Это произошло через два дня после гибели при ударе ВВС США в районе багдадского аэропорта командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандиса. Военизированные шиитские формирования, в том числе проиранская группировка «Катаиб Хезболлах», неоднократно угрожали ударами по войскам США в Ираке, если они не покинут арабскую страну.

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СМИ: Пашинян поручил заняться подготовкой мирного соглашения с Азербайджаном

4 сентября, 11:04

В Армении ведется активная работа в связи с подготовкой к подписанию мирного соглашения с Азербайджаном. Об этом, как передает Minval.az, сообщила ереванская газета «Паст».

«В эти дни в аппарате правительства, особенно в Министерстве иностранных дел, ведется довольно активная работа в связи с подготовкой к подписанию мирного соглашения. По поручению Никола Пашиняна, специалисты МИД совместно с аппаратом правительства в последние дни проводят углубленные исследования, пытаясь найти прецеденты для такого документа, а также подготовиться к возможным переговорам перед подписанием. Процесс осуществляется с ведома и при участии Кремля, и первые обсуждения документа могут начаться в октябре», — отмечает издание.