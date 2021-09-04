В Ираке атакованы два конвоя сил коалиции

Два логистических конвоя международной коалиции подверглись в субботу нападению в Ираке. Об этом сообщил новостной портал Shafaq news со ссылкой на источники в силовых структурах страны.

Согласно их данным, колонна альянса была подорвана на трассе в провинции Бабиль к югу от Багдада. В результате нападения повреждения получил один из грузовиков.

Аналогичная вылазка была совершена часом ранее в районе Эд-Дивании южнее Багдада. Пострадавших в обоих инцидентах не было.

5 января 2020 года парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода с территории республики всех иностранных сил. Это произошло через два дня после гибели при ударе ВВС США в районе багдадского аэропорта командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандиса. Военизированные шиитские формирования, в том числе проиранская группировка «Катаиб Хезболлах», неоднократно угрожали ударами по войскам США в Ираке, если они не покинут арабскую страну.