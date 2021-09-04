Ополченцы в Панджшере заявили о ликвидации 600 боевиков «Талибана»

Отряды Фронта национального сопротивления в провинции Панджшер, которая не подчинилась захватившему власть в стране радикальному движению «Талибан» (запрещено в РФ), уничтожили в субботу около 600 боевиков талибов. Об этом сообщил на свой странице в Twitter представитель ополченцев Фахим Дашти.

«Сегодня на разных направлениях Панджшера уничтожены порядка 600 террористов-талибов. Более 1 000 боевиков были взяты в плен или сдались сами», — написал он.

Ранее представитель радикалов Билал Карими проинформировал у себя в Twitter о том, что «Талибан» контролирует уже четыре района в Панджшере, а именно Хиндж, Аннаба, Шотол и Парьян.

В пятницу агентство Reuters со ссылкой на источник в «Талибане» сообщило о том, что, по заявлениям радикалов, им удалось полностью взять под свой контроль мятежную провинцию. Между тем источник ТАСС в регионе указал, что силы национального сопротивления опровергают данную информацию.