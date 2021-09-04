Украина полетит на Луну вместе с США

4 сентября, 20:30

Украина захотела участвовать в программе США «Артемида» по исследованию Луны, сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. Его слова приводит РИА Новости.

По данным депутата, такое предложение имеется в плане президента страны Владимира Зеленского «по трансформации Украины», представленном на встрече с инвесторами в Вашингтоне. Зеленский надеется, что страна сможет присоединиться к космическим программам американского космического агентства (НАСА), в частности, проекту пилотируемых полетов на Луну и в будущем на Марс.

По словам Гончаренко, помимо лунной программы, Киев хочет с помощью американских инвестиций создать в стране дата-центры компаний Amazon, Google и Microsoft, построить киевскую окружную дорогу и основать крупный фонд для IT-проектов.

В ходе визита в США Владимир Зеленский 1 сентября представил американским инвесторам план «трансформации» Украины, в котором отражены основные цели и задачи будущего страны. В план заложено более 80 проектов в различных отраслях на сумму 277 миллиардов долларов.

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СМИ: Пашинян поручил заняться подготовкой мирного соглашения с Азербайджаном

4 сентября, 11:04

В Армении ведется активная работа в связи с подготовкой к подписанию мирного соглашения с Азербайджаном. Об этом, как передает Minval.az, сообщила ереванская газета «Паст».

«В эти дни в аппарате правительства, особенно в Министерстве иностранных дел, ведется довольно активная работа в связи с подготовкой к подписанию мирного соглашения. По поручению Никола Пашиняна, специалисты МИД совместно с аппаратом правительства в последние дни проводят углубленные исследования, пытаясь найти прецеденты для такого документа, а также подготовиться к возможным переговорам перед подписанием. Процесс осуществляется с ведома и при участии Кремля, и первые обсуждения документа могут начаться в октябре», — отмечает издание.