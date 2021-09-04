Украина полетит на Луну вместе с США

Украина захотела участвовать в программе США «Артемида» по исследованию Луны, сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. Его слова приводит РИА Новости.

По данным депутата, такое предложение имеется в плане президента страны Владимира Зеленского «по трансформации Украины», представленном на встрече с инвесторами в Вашингтоне. Зеленский надеется, что страна сможет присоединиться к космическим программам американского космического агентства (НАСА), в частности, проекту пилотируемых полетов на Луну и в будущем на Марс.

По словам Гончаренко, помимо лунной программы, Киев хочет с помощью американских инвестиций создать в стране дата-центры компаний Amazon, Google и Microsoft, построить киевскую окружную дорогу и основать крупный фонд для IT-проектов.

В ходе визита в США Владимир Зеленский 1 сентября представил американским инвесторам план «трансформации» Украины, в котором отражены основные цели и задачи будущего страны. В план заложено более 80 проектов в различных отраслях на сумму 277 миллиардов долларов.