Военных, полицейских, членов ИГ и людей без бороды не примут в талибы

4 сентября, 18:15

Восточная военная комиссия «Талибана отказала во вступлении в ряды движения бывшим военным, полицейским и экс-членам террористической группировки «Исламское государство». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление дворца губернатора афганской провинции Нангархар.

Талибами также не смогут стать мужчины, которые не носят бороду, говорится в сообщении.

Кроме того, в документе указано, что боевикам запрещается носить солнцезащитные очки и закрывать лицо.

Ранее заместитель руководителя движения мулла Мухаммад Якуб дал строгие инструкции губернаторам провинций и начальникам полиции прекратить стрельбу в воздух, в результате которой в Афганистане за сутки погибли или были ранены несколько десятков человек.

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СМИ: Пашинян поручил заняться подготовкой мирного соглашения с Азербайджаном

4 сентября, 11:04

В Армении ведется активная работа в связи с подготовкой к подписанию мирного соглашения с Азербайджаном. Об этом, как передает Minval.az, сообщила ереванская газета «Паст».

«В эти дни в аппарате правительства, особенно в Министерстве иностранных дел, ведется довольно активная работа в связи с подготовкой к подписанию мирного соглашения. По поручению Никола Пашиняна, специалисты МИД совместно с аппаратом правительства в последние дни проводят углубленные исследования, пытаясь найти прецеденты для такого документа, а также подготовиться к возможным переговорам перед подписанием. Процесс осуществляется с ведома и при участии Кремля, и первые обсуждения документа могут начаться в октябре», — отмечает издание.