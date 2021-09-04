Военных, полицейских, членов ИГ и людей без бороды не примут в талибы

Восточная военная комиссия «Талибана отказала во вступлении в ряды движения бывшим военным, полицейским и экс-членам террористической группировки «Исламское государство». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление дворца губернатора афганской провинции Нангархар.

Талибами также не смогут стать мужчины, которые не носят бороду, говорится в сообщении.

Кроме того, в документе указано, что боевикам запрещается носить солнцезащитные очки и закрывать лицо.

Ранее заместитель руководителя движения мулла Мухаммад Якуб дал строгие инструкции губернаторам провинций и начальникам полиции прекратить стрельбу в воздух, в результате которой в Афганистане за сутки погибли или были ранены несколько десятков человек.