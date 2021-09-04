Тегеран назвал санкции США продолжением провальной политики Вашингтона

Новые санкции Вашингтона в отношении Тегерана являются продолжением провальной политики США. Об этом заявил в субботу официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

«К сожалению, нынешние власти в США продолжают идти по провальному пути, которого придерживалась прежняя американская администрация», — приводит слова министра пресс-служба внешнеполитического ведомства. «Вашингтон должен понять, что нет другого пути, кроме отказа от приверженности санкциям и использования принципа уважения в отношениях с Тегераном», — добавил он.

В пятницу американский Минфин сообщил о внесении четырех граждан Ирана в санкционные списки. Под рестрикции подпали Али Реза Шахвароги Фарахани, Махмуд Хазейн, Омид Нури и Кия Садеги. По данным Вашингтона, указанные лица связаны с Министерством информации (разведки) Ирана, в отношении которого действуют санкции США.