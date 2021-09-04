Илон Маск пообещал разогнать скорость интернета

Система спутникового интернета Starlink может избавиться от наземных станций. Об этом сообщает издание Wccftech.

Общаясь с подписчиками в Twitter, Маск заявил, что переход на лазерную связь не только ускорит передачу данных, но и позволит компании отказаться от наземных базовых станций. Предприниматель заметил, что в данный момент интернет-сигнал от спутников Starlink проходит, в том числе, через оптоволоконную сеть. Отказ от проводов позволит разогнать скорость и сделать сеть Starlink более автономной.

Илон Маск пообещал, что скорость передачи сигнала через спутниковый интернет достигнет 180 832 миль в час. Для сравнения, скорость по кабелю приближается к 129 166 милям в час, а скорость света составляет около 186 282 миль в час. Такими образом, данные через сеть Starlink будут передаваться с близкой к световой скорости.