Илон Маск пообещал разогнать скорость интернета

4 сентября, 16:52

Система спутникового интернета Starlink может избавиться от наземных станций. Об этом сообщает издание Wccftech.

Общаясь с подписчиками в Twitter, Маск заявил, что переход на лазерную связь не только ускорит передачу данных, но и позволит компании отказаться от наземных базовых станций. Предприниматель заметил, что в данный момент интернет-сигнал от спутников Starlink проходит, в том числе, через оптоволоконную сеть. Отказ от проводов позволит разогнать скорость и сделать сеть Starlink более автономной.

Илон Маск пообещал, что скорость передачи сигнала через спутниковый интернет достигнет 180 832 миль в час. Для сравнения, скорость по кабелю приближается к 129 166 милям в час, а скорость света составляет около 186 282 миль в час. Такими образом, данные через сеть Starlink будут передаваться с близкой к световой скорости.

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СМИ: Пашинян поручил заняться подготовкой мирного соглашения с Азербайджаном

4 сентября, 11:04

В Армении ведется активная работа в связи с подготовкой к подписанию мирного соглашения с Азербайджаном. Об этом, как передает Minval.az, сообщила ереванская газета «Паст».

«В эти дни в аппарате правительства, особенно в Министерстве иностранных дел, ведется довольно активная работа в связи с подготовкой к подписанию мирного соглашения. По поручению Никола Пашиняна, специалисты МИД совместно с аппаратом правительства в последние дни проводят углубленные исследования, пытаясь найти прецеденты для такого документа, а также подготовиться к возможным переговорам перед подписанием. Процесс осуществляется с ведома и при участии Кремля, и первые обсуждения документа могут начаться в октябре», — отмечает издание.