В США на снимках из космоса увидели российскую торпеду размером с автобус

Компания Maxar Technologies сделала спутниковые снимки океанографического исследовательского судна «Академик Александров», на котором можно увидеть устройство, напоминающее подводный беспилотник «Посейдон» 2М39 — торпеду с ядерной боеголовкой размером с автобус. Об этом сообщает американское издание USNI News.

«Посейдон» описывается в документах военно-морских сил США как «межконтинентальная ядерная автономная торпеда с ядерным вооружением».

USNI News пишет, что «Посейдон» представляет новую категорию стратегического оружия и меняет саму форму ядерной угрозы. Хотя характеристики ядерного беспилотника засекречены, предполагается, что новое оружие будет работать в чрезвычайно глубоких водах и будет обладать высокой скоростью передвижения.

Корабль «Академик Александров» находится в Северодвинске в Архангельской области. В публикации говорится, что для работ с ядерным беспилотником в районе нахождения судна в последние годы была возведена соответствующая инфраструктура.