В США на снимках из космоса увидели российскую торпеду размером с автобус

4 сентября, 16:31

Компания Maxar Technologies сделала спутниковые снимки океанографического исследовательского судна «Академик Александров», на котором можно увидеть устройство, напоминающее подводный беспилотник «Посейдон» 2М39 — торпеду с ядерной боеголовкой размером с автобус. Об этом сообщает американское издание USNI News.

«Посейдон» описывается в документах военно-морских сил США как «межконтинентальная ядерная автономная торпеда с ядерным вооружением».

USNI News пишет, что «Посейдон» представляет новую категорию стратегического оружия и меняет саму форму ядерной угрозы. Хотя характеристики ядерного беспилотника засекречены, предполагается, что новое оружие будет работать в чрезвычайно глубоких водах и будет обладать высокой скоростью передвижения.

Корабль «Академик Александров» находится в Северодвинске в Архангельской области. В публикации говорится, что для работ с ядерным беспилотником в районе нахождения судна в последние годы была возведена соответствующая инфраструктура.

 

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СМИ: Пашинян поручил заняться подготовкой мирного соглашения с Азербайджаном

4 сентября, 11:04

В Армении ведется активная работа в связи с подготовкой к подписанию мирного соглашения с Азербайджаном. Об этом, как передает Minval.az, сообщила ереванская газета «Паст».

«В эти дни в аппарате правительства, особенно в Министерстве иностранных дел, ведется довольно активная работа в связи с подготовкой к подписанию мирного соглашения. По поручению Никола Пашиняна, специалисты МИД совместно с аппаратом правительства в последние дни проводят углубленные исследования, пытаясь найти прецеденты для такого документа, а также подготовиться к возможным переговорам перед подписанием. Процесс осуществляется с ведома и при участии Кремля, и первые обсуждения документа могут начаться в октябре», — отмечает издание.